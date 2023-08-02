Wellesley residential real estate sales: July, 2023

Land Court docs
10 Clark Rd. $4,550,000
1 Crown Ridge Rd. $3,025,000
54 Northgate Rd. $1,750,000
36 Laurel Ave. $1,600,000
41 Sawyer Rd. $1,585,000
30 South River St. $1,300,000
16 Woodfield Rd. $1,125,000
Recorded Land docs
20 Wedgewood Rd. $3,800,000
198 Winding River Rd. $3,345,000
6 Winslow Rd. $3,100,000
40 Oak Ridge Rd. $2,650,000
20 Fells Rd. $2,460,000
19 Ridge Hill Farm Rd. $2,345,000
228 Grove St. $2,310,000
3 Colby Rd. $2,257,000
19 River Glen Rd. $2,260,000
27 Boulder Brook Rd. $2,070,000
60 Manor Ave. $2,050,000
39 Bryn Mawr Rd. $1,960,000
104 Westgate Rd. $1,950,000
39 Grantland Rd. $1,990,000
6-8 Appleby Rd. $1,850,000
29 Brook St. $1,725,000
37 Glen Rd. $1,770,000
5 Curve St. $1,650,000
48 Fuller Brook Rd. $1,500,000
3 Claflin Rd. $1,420,000
34 Garrison Rd. $1,008,000
25 Shaw Rd. $900,000
62 Linden St. $795,000
29 Westerly St. $690,000
6 Grant Ave. $640,000
*There are many deals for $100 or less, often involved in trust transactions.
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