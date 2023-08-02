The Swellesley Report

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Wellesley residential real estate sales: July, 2023

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A listing of Wellesley residential real estate sales (for more than $100*) recorded in July, 2023 at the Norfolk County Registry of Deeds.

Land Court docs

10 Clark Rd.                                    $4,550,000

1 Crown Ridge Rd.                        $3,025,000

54 Northgate Rd.                          $1,750,000

36 Laurel Ave.                              $1,600,000

41 Sawyer Rd.                                $1,585,000

30 South River St.                        $1,300,000

16 Woodfield Rd.                         $1,125,000

Recorded Land docs

20 Wedgewood Rd.                       $3,800,000

198 Winding River Rd.                  $3,345,000

6 Winslow Rd.                                $3,100,000

40 Oak Ridge Rd.                          $2,650,000

20 Fells Rd.                                     $2,460,000

19 Ridge Hill Farm Rd.                $2,345,000

228 Grove St.                                 $2,310,000

3 Colby Rd.                                    $2,257,000

19 River Glen Rd.                          $2,260,000

27 Boulder Brook Rd.                   $2,070,000

60 Manor Ave.                               $2,050,000

39 Bryn Mawr Rd.                         $1,960,000

104 Westgate Rd.                          $1,950,000

39 Grantland Rd.                           $1,990,000

6-8 Appleby Rd.                             $1,850,000

29 Brook St.                                  $1,725,000

37 Glen Rd.                                    $1,770,000

5 Curve St.                                      $1,650,000

48 Fuller Brook Rd.                     $1,500,000

3 Claflin Rd.                                   $1,420,000

34 Garrison Rd.                            $1,008,000

25 Shaw Rd.                                   $900,000

62 Linden St.                                 $795,000

29 Westerly St.                               $690,000

6 Grant Ave.                                    $640,000

 

 

*There are many deals for $100 or less, often involved in trust transactions.

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