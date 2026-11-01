The Swellesley Report

Since 2005: More than you really want to know about Wellesley, Mass.

Wellesley town government meetings for week of Nov. 2, 2026: Special Town Meeting prep winding down; Condos at ZBA

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sampling of Wellesley, Mass., meetings and agenda items for the week of Nov. 2, 2026:

Planning Board (Nov. 2, 6:30pm, online)

Large House Reviews; Zoning Board of Appeal Cases; Planning Director’s Report; Planning Board Chair’s Report

Trails Committee (Nov. 2, 7pm, 90 Washington St.)

Trails Status/Ongoing Projects ● Stair repair ● New maps for map houses  ● Eagle Scout project update ● Trail Maintenance  ● MoPo Trail stairs

Cultural Council (Nov. 2, 7pm, online)

Update on finances for this year’s grant cycle – Discussion and vote on outstanding grants

State Election, 7am-8pm

Select Board (Nov. 3, 6:30pm, online)

Discuss and Vote Union Tentative Agreement(s); Discuss Proposal for Home Rule Petition on Individual Medicare Marketplace; Discuss and Vote Membership on School Facilities Task Force; Special Town Meeting Preparation • Discuss and Vote Article 3 Motions (Union Contract Settlements) • Discuss and Vote Support of Appropriations for Article 16; Discuss and Vote Policies • Abutter Parcel Sale Program Policy • Withholding of Permits and Licenses Policy

Advisory Committee (Nov. 4, 6:30pm, town hall)

Presentation, discussion, and vote STM Article 3 motions for contract settlements • Executive Director/Select Board

Zoning Board of Appeals (Nov. 5, 7pm, online)

592 Washington St. condos & more

Climate Action Committee (Nov. 6, 8am, online)

Agenda to be announced

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