Wellesley town government meetings for week of Nov. 2, 2026: Special Town Meeting prep winding down; Condos at ZBA

A sampling of Wellesley, Mass., meetings and agenda items for the week of Nov. 2, 2026:
Planning Board (Nov. 2, 6:30pm, online)
Large House Reviews; Zoning Board of Appeal Cases; Planning Director’s Report; Planning Board Chair’s Report
Trails Committee (Nov. 2, 7pm, 90 Washington St.)
Trails Status/Ongoing Projects ● Stair repair ● New maps for map houses ● Eagle Scout project update ● Trail Maintenance ● MoPo Trail stairs
Cultural Council (Nov. 2, 7pm, online)
Update on finances for this year’s grant cycle – Discussion and vote on outstanding grants
Select Board (Nov. 3, 6:30pm, online)
Discuss and Vote Union Tentative Agreement(s); Discuss Proposal for Home Rule Petition on Individual Medicare Marketplace; Discuss and Vote Membership on School Facilities Task Force; Special Town Meeting Preparation • Discuss and Vote Article 3 Motions (Union Contract Settlements) • Discuss and Vote Support of Appropriations for Article 16; Discuss and Vote Policies • Abutter Parcel Sale Program Policy • Withholding of Permits and Licenses Policy
Advisory Committee (Nov. 4, 6:30pm, town hall)
Presentation, discussion, and vote STM Article 3 motions for contract settlements • Executive Director/Select Board
Zoning Board of Appeals (Nov. 5, 7pm, online)
592 Washington St. condos & more
Climate Action Committee (Nov. 6, 8am, online)
Agenda to be announced
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